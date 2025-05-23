В Ростовской области отработали тушение резервуаров с нефтепродуктами

В Аксайском районе Ростовской области прошли учения на предприятии авиатопливного обеспечения воздушных судов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно легенде, произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели боевое развертывание и сконцентрировали усилия на охлаждении резервуаров. Одновременно персонал эвакуировал людей из опасной зоны, уточняет источник.

«Основная задача учений — отработка взаимодействия между всеми участниками. В реальности только четкие и слаженные действия структур, задействованных в тушении крупных пожаров, могут быть залогом быстрого устранения различных опасностей, а значит сохранения человеческих жизней и территорий», — пояснили в ведомстве.

В мероприятии было задействовано 7 единиц техники МЧС России и более 30 сотрудников.

Валентина Любашенко