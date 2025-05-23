Прокуратура взяла на контроль дело о гибели 5 человек на волгоградской трассе

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели пяти человек в ДТП в Жирновском районе (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, дорожная авария произошла в 22:13 накануне, 22 мая, на 6-м км автодороги «Жирновск — Рудня — Вязовка — Михайловка». Там 23-летний водитель автомобиля «Лада-111930» при совершении обгона выехал на встречку и протаранил в лоб две встречные машины «Лада-111830» и «ВАЗ-21124».

На месте происшествия погибли 21-летний водитель автомобиля «Лада-111830», его 20-летняя пассажирка, водитель автомобиля «Лада-111930» и его пассажиры — 28-летняя женщина и 18-летний парень. В лечебное учреждение увезли 23-летнего водителя «ВАЗ-21124» и его 23-летнюю пассажирку. На место ДТП выехал прокурор Жирновского района Роман Громов.

Павел Фролов