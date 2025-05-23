В Ульяновской области глава муниципалитета осужден за использование подложного документа

Руководитель Цильнинского городского поселения признан виновным в использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Ему назначен штраф в размере 60 тыс. руб. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что в ноябре-декабре 2024 года 57-летний чиновник незаконно организовал подготовку от имени индивидуальных предпринимателей коммерческих предложений по зимнему содержанию дорог местного значения. Затем он поручил подчиненной рассчитать начальную (максимальную) цену контракта.

После того, как профильная комиссия на основании подложных документов признала обоснованной цену в размере 1,15 млн руб., в январе 2025 года фигурант уголовного дела подписал муниципальный контракт с ИП, который до этого не направлял свое коммерческое предложение.

На основании прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. В суде контрольный орган просил, чтобы чиновнику назначили один год и десять месяцев исправительных работ с трехлетним лишением права занимать должности в госорганах.

Георгий Портнов