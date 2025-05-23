Под Пензой возбудили дело после травмирования штамповщика на производстве

Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело в связи с травмированием работника предприятия на производстве (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, 15 апреля этого года мужчина пострадал на производстве в Сердобске, когда работал на штамповальном станке. Там обрушилась выдвижная площадка над рабочим местом штамповщика. Телесные повреждение квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Они устанавливают лицо, ответственное за соблюдение требований охраны труда.

Павел Фролов