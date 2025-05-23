Глава СКР потребовал возбудить дело о наезде волгоградца на многодетную мать

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ДТП в Волжском Волгоградской области. Об этом сообщает инфоцентр.

В дорожной аварии пострадала мать восьмерых детей. Начальнику волгоградского следственного управления Василию Семенову также предстоит доложить по этому уголовному делу.

По данным СМИ, в Волжском нетрезвый водитель сбил многодетную мать, а затем протаранил заборы и огороды трех соседних участков. К уголовной ответственности его не привлекали.

Павел Фролов