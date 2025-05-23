На выходных в Свердловской области ожидается похолодание и дождь

На территории Свердловской области на выходных прогнозируются похолодание и дожди, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом на следующей неделе температура может подняться до +26°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уже 23 мая в Свердловской области началось похолодание из-за циклона — в течение дня холодный воздух распространится по всему региону, ожидается +10°..+15°. Ночью на субботу ожидается от 0° до +5°, в западных районах возможны заморозки, но в остальных частях области ветер смягчит ночное выхолаживание. В течение дня дожди пройдут во всех частях региона, кроме западного, на востоке выпадет мокрый снег с шансом на сохранение снежного покрова. В ночь на воскресенье ветер утихнет. При малооблачной погоде возможны температуры ниже нуля по всей территории области.

В Екатеринбурге пятничным днем температура составит +11°..+13°, переменная облачность с вероятность небольшого дождя, ветер северо-западный, северный, 4-9 м/с, порывы до 13 м/с. В субботу ночью похолодает до +4°, днем ожидается +11°, в воскресенье — ночью +2°, днем +18°.

В начале следующей недели температура поднимется выше +20° и будет очень тепло: в понедельник, 26 мая, ночью будет +7°, днем воздух прогреется до +21°, во вторник ночью +12°, днем +25°, в среду — ночью +15°, днем +24°. В ночь четверга будет +14°, днем температура поднимется до +26°.

Ирина Пичурина