Не «Лесты» ради

Крупнейшие разработчики программного обеспечения выступили против национализации видеоигровой студии «Леста Игры» (разрабатывает «Мир кораблей», «Мир танков»), соответствующее обращение направлено в адрес президента РФ Владимира Путина. Участники рынка опасаются, что ситуация приведет к оттоку кадров за рубеж, который удалось остановить только по итогам прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ассоциации, объединяющие крупнейших разработчиков софта,— АПКИТ (входят 1С, Т1, «Ланит» и др.), АРПП «Отечественный софт», «Руссофт» — направили 21 мая обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить принудительную национализацию российской видеоигровой студии «Леста Игры».

17 апреля Таганский районный суд по иску Генпрокуратуры арестовал юрлица разработчика. Речь идет об ООО «Леста» (головная компания), ООО «Леста Геймс Москва» (московское подразделение студии), а также ООО «Леста Геймс Эдженси» (издатель видеоигр). Генпрокуратура требует запретить в России деятельность объединения владельцев «Леста Игры» Малика Хатажаева и Wargaming.net Виктора Кислого. По данным надзорного органа, собственники занимаются экстремистской деятельностью, представители ГП настаивают на национализации 100% компании.

После начала военного конфликта на Украине Wargaming, владеющий «Лестой» был разделен на две части — Lesta Games, которая должна была вести бизнес только в России и Беларуси, и Wargaming, которая должна была работать в других странах. Lesta перешла к основателю студии Малику Хатажаеву (см. «Ъ» от 8 июля 2022 года), Wargaming остался за Виктором Кислым.

Сразу после возбуждения дела «Леста Игры» получила более 200 заявлений об увольнении от своих ключевых IT-специалистов, наиболее квалифицированные сотрудники уже начали получать предложения от зарубежных компаний, говорится в письме. В ассоциациях утверждают, что принудительная передача прав собственности «подорвет доверие» к институту частной собственности и стабильности правового регулирования в российской экономике. Это повлечет отток предпринимателей и капиталов за рубеж, отмечается в обращении. Судебное решение о национализации компании должно быть вынесено 27 мая. «Ъ» направил запрос в Генпрокуратуру.

В «Руссофте» опасаются, что сотрудники компании релоцируются. При этом миграция кадров остановилась только по итогам прошлого года, напоминает президент ассоциации Валентин Макаров: «Мы не можем позволить себе терять таких специалистов». Уникальные компетенции и знаковые продукты прекратят свое существование, соглашается исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. В АПКИТ не ответили “Ъ”.

В письме участники рынка также настаивают на проверке законности и обоснованности действий Генпрокуратуры, которая обвиняет владельца компании Малика Хатажаева в экстремизме.

В октябре 2023 года Wargaming объявила о начале сбора средств для Украины. Тогда в «Леста Игры» заявляли о непричастности к действиям бывшего владельца. В сентябре 2022 года господин Хатажаев передал свою долю в 99% китайской Lesta Hong Kong Limited. Год спустя бенефициаром 99% в ООО «Леста» вновь стал господин Хатажаев (см. “Ъ” от 11 октября 2024 года), сейчас ему принадлежит 100% ООО. В «Лесте» уточнили, что одна акция в гонконгском юрлице была необходима для управления процессом разделения со стороны Wargaming и была передана российскому офису только 3 ноября прошлого года.

В конце прошлого года представители инвестиционного фонда Gem Capital обращались к Малику Хатажаеву с предложением выкупа бизнеса, говорит источник “Ъ”, знакомый с ситуацией: «Оно было отклонено. Сама студия после 27 мая может перейти сначала во временное владение Росимущества, после — к Gem Capital. Однако в последнем случае все разработчики софта могут прервать с ней контракты». У самого Gem Capital уже есть в портфеле видеоигровой продукт — дистрибутор онлайн-игр Innova (Lineage II, Blade & Soul и Ragnarok).

По данным “Ъ”, в 2022 году компания фактически принадлежала владельцу фонда — бывшему топ-менеджеру структур «Газпрома» Анатолию Палию. Из пояснительной записки к отчетности Innova за 2024 год следует, что господин Палий косвенно владеет более 25% уставного капитала ООО.

В GEM Capital «Ъ» сообщили, что информация о возможном переходе студии «Леста Игры» в его структуру не соответствует действительности, заявив, что «GEM Capital инвестирует преимущественно в компании на ранних стадиях, обладающие высоким потенциалом роста». Связаться с господином Палием не удалось.

Юлия Юрасова