Компания Antex Intertrade вернет «Шахтоуправлению «Садкинское»» 3,2 млн долларов

«Шахтоуправление «Садкинское»» и компания Antex Intertrade заключили мировое соглашение. Так, кипрское предприятие вернет задолженность в сумме 3,2 млн долларов. Соответствующее определение опубликовано определение в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gukovo.ru Фото: gukovo.ru

В определении о прекращении производства по делу указано, что Antex Intertrade обязалась вернуть средства в течение двух месяцев.

«Шахтоуправление «Садкинское»» обратилось с исковым заявлением в арбитражный суд в конце 2024 года. Компания пояснила, что кипрская компания не выплатила средства за поставку угля по контракту, заключенному несколько лет назад.

Мария Хоперская