Ростовская область снизилась в рейтинге государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2024 года. Это следует из доклада Минэкономразвития России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из документа следует, что регион опустился на одну позицию, заняв 14 место с 16,3 балла. Показатель рассчитывается на основании значений, таких как наличие длительных проектов в рамках соглашений концессионных и с наибольшим объемом законтрактованных инвестиций. На рейтинг также влияет количество досрочно прекращенных соглашений по вине публичной стороны, доли соглашений, заключенных в рамках конкурсных процедур, длительности подписания соглашений, а также оценки независимых экспертных организаций.

Ростовская область уступила место Хабаровскому краю (поднявшемуся сразу на три пункта), и опередила Омскую область на 0,2 балла.

Константин Соловьев