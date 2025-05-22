В Ростовской области средний размер ипотечного кредита вырос до 4,3 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита, выданного в Ростовской области в апреле, составил 4,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Показатель в регионе вырос за месяц на 0,9% — в марте он составлял 4,26 млн руб.

В среднем по России показатель сократился на 2,1% до 4,41 млн руб. Наибольший средний размер выданных ипотечных кредитов отмечен в Москве (7,47 млн. руб.). В соседнем для Ростовской области Краснодарском крае средний размер ипотечного кредита сократился на 4,4% до 4,57 млн руб.

Мария Иванова