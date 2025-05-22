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ФАС запросила цены у производителей мяса из Ростовской области

Федеральная антимонопольная служба запросила у трех производителей свинины и птицы из Ростовской области цены на мясо, сообщи в пресс-службе ведомства. Специалисты ФАС планируют выяснить, не было ли их завышения.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ростовский колбасный завод «Тавр», «ГАП Ресурс» и ГК «Дамате» должны предоставить в надзорный орган данные о себестоимости, объемах производства и реализации продукции, оптовых ценах и рентабельности продаж. «В случаях повышения оптово-отпускных цен на мясо курицы, индейки и свинины в апреле-мае 2025 года ведомство также запросило информацию о его причинах», — говорится в информации ФАС.

При наличии оснований ФАС примет меры антимонопольного реагирования, подчеркнули в федеральной антимонопольной службе.

Наталья Белоштейн

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