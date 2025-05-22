Под Астраханью замглавврача пойдет под суд за махинации с диспансеризацией

Ахтубинский районный суд Астраханской области рассмотрит уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в отношении заместителя главврача по амбулаторно-поликлинической работе поликлиники для обслуживания взрослого населения ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в 2023 году фигурантка потребовала от работников лечебного учреждения искусственно завысить показатели по диспансеризации. За весь позапрошлый год сотрудники больницы указали в медицинской документации и системе учета ложные данные о прохождении диспансеризации 118 гражданами. В итоге страховая компания выплатила ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск» свыше 280 тыс. руб. за якобы проведенный комплекс мероприятий.

Прокуратура ЗАТО г. Знаменск утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов