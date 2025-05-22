Жительница Заволжья перевела мошенникам свыше 9 млн рублей

Телефонные мошенники украли у жительницы Заволжья 9,2 млн руб.,предложив записаться на прием в органы социальной защиты. Во время разговора с аферистами ничего не подозревающая нижегородка продиктовала им код из поступившего смс-сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным полиции, через некоторое время потерпевшей позвонил неизвестный и сообщили о том, что ее личный кабинет на портале «Госуслуг» взломан и кто-то оформил от ее имени доверенность на получение кредитов. Звонивший рекомендовал нижегородке для аннулирования доверенности самостоятельно оформить кредиты в банках. Полученные средства и вместе с личными накоплениями ей посоветовали перевести на «безопасный» счет.

Нижегородка сняла со счета 4 млн руб., оформила на себя несколько кредитов и перевела всю сумму полученную сумму на указанный ей счет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Андрей Репин