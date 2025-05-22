В Ростовской области изъяли партию контрафактных сигарет на 250 тысяч рублей

В Дубовском районе Ростовской области полицейские изъяли из оборота партию контрафактных сигарет на сумму более 250 тыс. руб., сообщили в пресс–службе ГУ МВД России по Ростовской области. Партия табачных изделий принадлежала местной пенсионерке, подчеркнули в управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Во время проверки оперативниками была изъята табачная продукция известных брендовых марок в количестве более 1,8 тыс. пачек сигарет. «Данный товар не маркирован специальными акцизными марками, предусмотренными законодательством Российской Федерации», — отметили в пресс–службе ведомства.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, говорится в сообщении ведомства.

Наталья Белоштейн