В Сальском районе признали небезопасной партию из 30 тонн ячменя
В Сальском районе признали недействительной декларацию о безопасности партии из 30 т. ярового ячменя. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Специалисты установили, что в документе содержится неполный перечень показателей безопасности, в частности, отсутствовали показатели испытания на остаточное количество пестицидов. Отмечается, что индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение.
Раннее «Ъ-Ростов» писал, что На Дону пресекли производство молока из неизвестного сырья.