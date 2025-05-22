В Сальском районе признали небезопасной партию из 30 тонн ячменя

В Сальском районе признали недействительной декларацию о безопасности партии из 30 т. ярового ячменя. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты установили, что в документе содержится неполный перечень показателей безопасности, в частности, отсутствовали показатели испытания на остаточное количество пестицидов. Отмечается, что индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что На Дону пресекли производство молока из неизвестного сырья.

Константин Соловьев