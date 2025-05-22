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В Сальском районе признали небезопасной партию из 30 тонн ячменя

В Сальском районе признали недействительной декларацию о безопасности партии из 30 т. ярового ячменя. Об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты установили, что в документе содержится неполный перечень показателей безопасности, в частности, отсутствовали показатели испытания на остаточное количество пестицидов. Отмечается, что индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение.

Раннее «Ъ-Ростов» писал, что На Дону пресекли производство молока из неизвестного сырья.

Константин Соловьев

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