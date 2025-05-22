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УАЗ с телами четверых погибших обнаружили около озера в Выксе

В салоне автомобиля УАЗ, стоявшего около озера в городе Выксе, вечером 21 мая обнаружили тела четверых мужчин. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах нет. Для выяснения причин смерти проведут судмедэкспертизы.

Галина Шамберина

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