УАЗ с телами четверых погибших обнаружили около озера в Выксе

В салоне автомобиля УАЗ, стоявшего около озера в городе Выксе, вечером 21 мая обнаружили тела четверых мужчин. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Нижегородской области Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах нет. Для выяснения причин смерти проведут судмедэкспертизы.

Галина Шамберина