В Ростове новую школу на Левобережной пообещали открыть 1 сентября

В Ростове-на-Дону новую школу на 1,1 тыс. мест на улице Левобережной планируют открыть 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сейчас строительная готовность объекта составляет 88%, отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Уже «завершены кровельные работы, готовы наружные инженерные сети. Продолжаются сантехнические работы и отделка помещений, устройство внутренних систем отопления и электроснабжения, благоустройство территории», — рассказали в пресс-службе.

Строительство школы с математическим уклоном обошлось бюджету в 2,1 млрд руб., ещё 152,6 млн руб. планируют потратить на оснащение учебного учреждения, говорится в сообщении правительства.

Наталья Белоштейн