В нижегородские школы подано 16 заявок на сдачу русского языка детьми мигрантов

Родители детей, не имеющих гражданство РФ, подали 16 заявок на тестирование по русскому языку для поступления в первый класс. Таковы данные по состоянию на 22 мая 2025 года, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном министерстве образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Там добавили, что все направленные в министерство документы соответствовали требованиями, отказов в приеме заявлений не было.

Двое детей уже получили возможность пройти тестирование, они его успешно выполнили. Остальным детям возможность пройти тестирование предоставят в ближайшее время.

Как писал «Ъ», по состоянию на 13 мая в России поступило 1,7 тыс. заявлений на прохождение тестирования. 81% заявителей получили отказ из-за неправильно собранного пакета документов, неверно указанных данных и отсутствия свободных мест в образовательных организациях. К тестированию допустили 335 человек, 44 из которых уже приняли участие в тестах, 17 его не сдали.

В Нижегородской области заявки на тестирование можно подать в 59 школ.

Галина Шамберина