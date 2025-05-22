В Астрахани в ДТП пострадал ребенок, прокуратура контролирует расследование

Уполномоченный орган организовал административное расследование по факту дорожной аварии с участием ребенка в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Ленинского района Астрахани поставила на контроль ход расследования. Надзорному ведомству предстоит оценить соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ДТП произошло накануне, 21 мая, на ул. Бабаевского. Там водитель иномарки «Тойота» 1993 года рождения сбила пересекавшего проезжую часть дороги 10-летнего пешехода. Пострадавшего увезли в лечебное учреждение.

Павел Фролов