В Самаре «Лада Калина» столкнулась с электросамокатом, на котором передвигались несовершеннолетние

В Самаре 12 мая в 18:48 (MSK+1) напротив строения 10А по Заводскому шоссе водитель автомобиля «Лада Калина» 1983 года рождения столкнулся с электросамокатом Whoosh. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Электросамокатом управлял несовершеннолетний водитель 2012 года рождения. Он «двигался по тротуару и пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП водитель электросамоката и несовершеннолетний пассажир получили ушибы, им назначено амбулаторное лечение.

Руфия Кутляева