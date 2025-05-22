В Пензе власти обязали собственника самостроя снести здание

Власти обязали снести самовольную постройку на ул. Лядова в пензенском Арбеково. Соответствующее постановление горадминистрации появилось на сайте мэрии.

Сносу подлежит строение, расположенное на участке по адресу: г. Пенза, 2 мкр 3 очередь Арбеково. Собственнику необходимо ликвидировать объект в течение трех месяцев. Постановление датировано 15 мая.

Контролировать исполнение документа будет заместитель администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев. Если собственник не снесет постройку, этим займутся специалисты горуправления ЖКХ, а потраченные на ликвидацию строения средства будут взысканы с него в законном порядке.

Павел Фролов