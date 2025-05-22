Волгоградец получил 15 лет колонии за убийство матери на глазах 13-летнего сына

Волгоградский областной суд вынес приговор в отношении 53-летнего жителя региона по уголовному делу об убийстве матери на глазах несовершеннолетнего сына (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант частично признал вину. По решению суда он получил 15 лет исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. В законную силу приговор не вступил.

Как выяснилось, вечером 3 августа минувшего года нетрезвый фигурант пришел к бывшей гражданской супруге, вместе с которой проживал их 13-летний сын. Когда мальчик услышал, что его отец кричит и стучится в дверь, покинул квартиру через окно на кухне первого этажа дома № 15 по ул. Уваровской р.п. Городище.

Далее фигурант забрался в жилище через распахнутое окно и начал там употреблять алкоголь. Когда домой вернулась 45-летняя хозяйка, она попросила его покинуть квартиру. Мужчина отказался сделать это, поэтому женщина была вынуждена распылить в помещении газовый баллончик. После этого она вышла из квартиры.

Фигурант выбежал на улицу и в присутствии сына ударил бывшую гражданскую супругу кухонным ножом в область груди. Медики оказали ей помощь, но она скончалась в лечебном учреждении в тот же день.

Павел Фролов