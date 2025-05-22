В Саратове возбудили дело после конфликта между педагогом лицея и учеником

В Саратове следствие возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пушкина». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил провести проверку по данному факту. 21 мая в сети появилась видеозапись, на которой учитель начальных классов применила насилие в отношении третьеклассника и пригрозила ему убийством.

Прокуратура отмечала, что решит вопрос о принятии мер реагирования по итогам проверочных мероприятий. Надзорное ведомство поставило на контроль результаты расследования уголовного дела о халатности.

Павел Фролов