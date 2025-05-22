Жителя Пензенской области осудили за нанесение телесных повреждений мальчику

В Пензенской области суд вынес приговор в отношении 35-летнего жителя Заречного за причинение телесных повреждений несовершеннолетнему (п.«в» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось, 5 марта текущего года на ул. Ленина в Заречном фигурант догнал 13-летнего мальчика, повалил его, придавил коленом к земле и ударил рукой по спине. Со слов мужчины стало известно, что в подъезде его родителей шумели дети. В какой-то момент он заметил убегавшего от него на улице потерпевшего и подумал, что тот беспокоил родственников. В итоге фигурант догнал несовершеннолетнего и причинил ему телесные повреждения.

Экспертиза показала, что мальчику причинен вред здоровью средней тяжести. Фигурант признал свою вину. По решению суда он получил один год условно с испытательным сроком 12 месяцев. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов