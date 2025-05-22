В Новороссийске отменили режим ракетной опасности

Власти Новороссийска отменили режим ракетной опасности, введенный ранее на территории города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Кравченко.

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Предупреждение о возможной угрозе прозвучало утром 22 мая около 4 часов. Горожанам рекомендовали избегать нахождения у окон и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Находящимся на улице советовали искать убежище в цокольных этажах ближайших зданий или подземных переходах.

Ранее, 3 мая 2025 года, Новороссийск подвергся масштабной атаке БПЛА. В результате налета дронов были повреждены несколько десятков квартир, две из которых полностью разрушены. Пострадали пять человек, в том числе семья из Ростова-на-Дону, приехавшая на майские праздники. Мужчина и двое детей получили травмы средней тяжести, женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии. Семья находилась в квартире жилого комплекса «Кристалл-3» в момент попадания беспилотника в здание.

Нурий Бзасежев