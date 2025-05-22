Розничные продажи алкогольной продукции*

Наименование Продажи в январе--марте 2025 года (тыс. дал) Изменение год к году (%) Продажи в апреле 2025 года (тыс. дал) Изменение год к году (%) Водка 17046,5 –7,2 5803,6 –3,7 Ликеро-водочные изделия 4230,7 12,3 1398,3 15,4 Коньяк 3550,7 –12,6 989,0 –9,0 Другие спиртные напитки крепче 9% 3366,7 1,6 1074,9 2,6 Слабоалкогольная продукция 490,9 –89,3 155,0 –89,2 Вина виноградные 12983,7 –2,0 4530,3 0,3 Вина игристые 5140,0 –4,9 1287,2 –6,6 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 66,9 –59,8 17,5 –60,3 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 385,7 –9,1 88,7 –12,4 Вина ликерные 266,7 –8,8 141,9 19,2 Плодовая алкогольная продукция 600,8 –69,3 171,0 –93,2 Плодовые алкогольные напитки 196,9 –80,9 43,4 –81,3 Всего 47877,0 –14,7 15701,1 –12,0