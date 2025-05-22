Розничные продажи алкогольной продукции*

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|Наименование
|Продажи в январе--марте 2025 года (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|Продажи в апреле 2025 года (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|Водка
|17046,5
|–7,2
|5803,6
|–3,7
|Ликеро-водочные изделия
|4230,7
|12,3
|1398,3
|15,4
|Коньяк
|3550,7
|–12,6
|989,0
|–9,0
|Другие спиртные напитки крепче 9%
|3366,7
|1,6
|1074,9
|2,6
|Слабоалкогольная продукция
|490,9
|–89,3
|155,0
|–89,2
|Вина виноградные
|12983,7
|–2,0
|4530,3
|0,3
|Вина игристые
|5140,0
|–4,9
|1287,2
|–6,6
|Виноградосодержащие напитки без этилового спирта
|66,9
|–59,8
|17,5
|–60,3
|Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом
|385,7
|–9,1
|88,7
|–12,4
|Вина ликерные
|266,7
|–8,8
|141,9
|19,2
|Плодовая алкогольная продукция
|600,8
|–69,3
|171,0
|–93,2
|Плодовые алкогольные напитки
|196,9
|–80,9
|43,4
|–81,3
|Всего
|47877,0
|–14,7
|15701,1
|–12,0