Над Крымом сбили БПЛА

В период с 8:00 до 11:30 силы ПВО сбили 39 БПЛА над территорией РФ. В частности, один беспилотник уничтожили над Крымом, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Больше всего БПЛА — 30 — сбили над территорией Орловской области. Еще три дрона уничтожены над Рязанской областью, два —над Курской, по одному — над территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей и Республики Крым.

О пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщалось.

Вячеслав Рыжков