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Над Крымом сбили БПЛА

В период с 8:00 до 11:30 силы ПВО сбили 39 БПЛА над территорией РФ. В частности, один беспилотник уничтожили над Крымом, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Больше всего БПЛА — 30 — сбили над территорией Орловской области. Еще три дрона уничтожены над Рязанской областью, два —над Курской, по одному — над территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей и Республики Крым.

О пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщалось.

Вячеслав Рыжков

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