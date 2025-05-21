Над Крымом сбили БПЛА
В период с 8:00 до 11:30 силы ПВО сбили 39 БПЛА над территорией РФ. В частности, один беспилотник уничтожили над Крымом, сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны РФ.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Больше всего БПЛА — 30 — сбили над территорией Орловской области. Еще три дрона уничтожены над Рязанской областью, два —над Курской, по одному — над территориями Белгородской, Брянской, Липецкой областей и Республики Крым.
О пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщалось.