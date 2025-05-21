Суд оставил в силе приговор участнику ОПГ «Герат-Урал» за убийства в 1990-е годы

Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил в силе приговор в отношении участника ОПГ «Герат-Урал» Андрея Рогожкина, осужденного на 14 лет колонии за убийство трех человек в 1990-е годы в составе банды, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рогожкин

Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила Андрей Рогожкин

Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила

«Приговор был обжалован осужденным и его адвокатом. По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменений», — говорится в сообщении.

По версии следствия, Андрей Рогожкин причастен к убийству криминального авторитета Юрия Смирнова по прозвищу Букараня, бизнесмена Андрея Ермолаева и его телохранителя Игоря Кокушу.

Напомним, глава ОПГ «Герат-Урал» Андрей Селезнев ушел от суда на специальную военную операцию (СВО), производство по его уголовном делу приостановлено. В августе 2024 года суд приговорил к 7 годам и 8 месяцам колонии общего режима другого участника ОПГ – Игоря Лобанова, который причастен к убийству криминальных «авторитетов» Владимира Малыгина по прозвищу Малыш и Юрия Смирнова по прозвищу Букараня.

Подробнее о преступлениях участников ОПГ «Герат-Урал» — в материале «Тройное убийство оценили в 14 лет».

Мария Шараева