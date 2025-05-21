На Дону завод по производству холодильников увеличил выпуск продукции в четыре раза

В Ростовской области завод по производству холодильно–морозильной техники «Крафт Технолоджи» за четыре месяца 2025 года увеличил выпуск продукции в 4 раза больше, чем за такой же период прошлого года, сообщили в пресс–службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, в 2024 году донецкий завод по производству холодильно-морозильной техники «Крафт Технолоджи» выпустил более 40 тыс. единиц холодильной техники и планирует дальнейшее развитие производства за счет займа в размере 60 млн руб., отметили в правительстве.

Ранее «Ъ–Ростов» сообщал, что в 2024 году объем промышленного производства в регионе вырос на 7%.

Наталья Белоштейн