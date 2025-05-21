Заведующая астраханским детсадом присвоила собранные с воспитателей 900 тыс. руб

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении заведующей детским садом в Ахтубинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурантка в течение нескольких лет присваивала себе денежные средства, которые собирала с воспитателей якобы на нужды дошкольного учреждения. Речь идет о сумме в общей сложности свыше 900 тыс. руб.

Заведующую детским садом подозревают в совершении восьми эпизодов мошенничества. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов