Дон вошел в топ-5 регионов по объемам интернет-торговли

В Ростовской области по итогам первого квартала 2025 года объемы интернет-торговли достигли 74,7 млрд руб. Это на 30% больше показателей прошлого года, сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Регион вошел в топ-5 лидеров по этому показателю, уступив Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На Ростовскую область приходится 2,8% общего объема электронной коммерции России. Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж региона достигла 14,9%, а в 2024 году этот показатель составлял 13,3%.

Наибольшим спросом в первом квартале пользовались доставка лекарств и аптечного ассортимента (+98%), подарки и цветы (+93%), продукты питания (+82%), ювелирные изделия и часы (+71%), а также цифровые товары (+63%).

Мария Хоперская