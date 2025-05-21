В Пензенской области оштрафовали подрядчика за нарушения при ремонте дороги

Прокуратура Лопатинского района Пензенской области обнаружила нарушения при выполнении ремонта дороги «с. Маяк — с. Суляевка — с. Китунькино». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Речь идет об отсутствии предупреждающих знаков перед ремонтируемым участком. Работами занимаются специалисты ООО «Гелиос». Прокуратура указала на нарушения требований безопасности.

Надзорное ведомство внесло руководителю компании-подрядчика представление. В рамках возбужденного дела об административном правонарушении (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ) его обязали выплатить штраф в размере 20 тыс. руб.

В итоге перед ремонтируемым участком появились необходимые знаки. Прокуратура контролирует ход выполнения работ.

Павел Фролов