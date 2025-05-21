В Самаре осуждены члены ОПС наркосбытчиков, легализовавших 20 млн рублей

Оглашен приговор 12 участникам преступного сообщества в Самаре. Они признаны виновными в создании ОПС, сбыте наркотиков и покушении на сбыт, а также в легализации денег от преступлений в особо крупном размере. Приговор огласил Кировский районный суд. Об этом сообщает прокуратура.

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Подсудимые были приговорены к лишению свободы на сроки от десяти с половиной до 18 лет в колониях общего и строгого режимов.

На процессе выяснилось, что в сентябре 2021 года соучастники создали ОПС для продажи наркотиков в Самарской области, Москве и Московской области. 11 из 12 членов организованного преступного сообщества были иностранцами.

При этом одни участники контролировали объем продаваемых запрещенных веществ, «отправляли посылки с наркотиками через транспортную компанию», а другие «размещали расфасованные партии товара в тайниках, сообщая их координаты кураторам для дальнейшего сбыта через интернет-магазин», установил суд.

По версии следствия, организатор преступного сообщества «открыл банковские счета на свое имя и на третьих лиц, на которые поступали платежи от покупателей». Средства от продажи переводились на счета за границу.

Заработок шел на организацию работы преступного сообщества. В общей сложности подсудимые получили от незаконного бизнеса 20 млн руб.

Силовики задержали членов ОПС в августе 2022 года. У них изъяли более 3,7 кг наркотиков.

Георгий Портнов