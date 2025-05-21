Росприроднадзор добивается от Заречья выплаты в 4 млн за свалку под Волгоградом

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора провело выездное обследование и выявило свалку строительных отходов в районе жилых домов в Краснослободске Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Специалисты установили, что площадь свалки — 285,75 кв. м, а объем отходов — 148,39 куб. м. Управление выдало предостережение в адрес ООО «Заречье», которому принадлежит этот участок.

В ходе очередной проверки сотрудники Росприроднадзора выяснили, что свалка не убрана. Почве причинен вред на сумму свыше 4 млн руб. ООО «Заречье» не возместило ущерб в добровольном порядке, после чего надзорное ведомство попросило суд принудительно взыскать с организации указанную сумму.

Павел Фролов