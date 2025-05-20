В Крыму будут судить местную жительницу за убийство экс-супруга и кражу

Жительница села Заречное Симферопольского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве бывшего супруга, сокрытии тела и хищении 80 тыс. руб. с банковской карты погибшего. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По данным следствия, преступление произошло в мае 2022 года на фоне затянувшегося конфликта между ними. В ходе ссоры фигурантка дела нанесла экс-супругу не менее трех ударов камнем по голове, в результате чего потерпевший скончался. Чтобы скрыть свои действия, жительница Симферопольского района вместе с новым партнером вывезла и похоронила тело.

После убийства обвиняемая сняла около 80 тыс. руб. с банковской карты погибшего. Сын убитого, заметив пропажу отца, обратился в полицию с заявлением о розыске.

В марте 2025 года обвиняемая призналась сыну в содеянном. В его показаниях указано, что ночью мать сообщила о совершенном ею преступлении.

После признания подозреваемая была задержана. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Мария Удовик