В Минприроды Ростовской области подтвердили факт сброса нечистот в ручей

Специалисты Минприроды Ростовской области подтвердили информацию о сбросе нечистот в ручей Быстрый в Батайске, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Реутов, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Реутов, Коммерсантъ

Специалисты во время выездного совещания определили, что «сброс хозяйственно-бытовых вод происходил в городской водоотводной канал, входящий в систему водопонижения восточной части города Батайска», — отметили в Минприроды.

Результаты проверки направлены в администрацию Батайска для принятия мер в рамках компетенции.

Наталья Белоштейн