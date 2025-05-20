В Минприроды Ростовской области подтвердили факт сброса нечистот в ручей
Специалисты Минприроды Ростовской области подтвердили информацию о сбросе нечистот в ручей Быстрый в Батайске, сообщили в ведомстве.
Фото: Вячеслав Реутов, Коммерсантъ
Специалисты во время выездного совещания определили, что «сброс хозяйственно-бытовых вод происходил в городской водоотводной канал, входящий в систему водопонижения восточной части города Батайска», — отметили в Минприроды.
Результаты проверки направлены в администрацию Батайска для принятия мер в рамках компетенции.