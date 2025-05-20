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В Минприроды Ростовской области подтвердили факт сброса нечистот в ручей

Специалисты Минприроды Ростовской области подтвердили информацию о сбросе нечистот в ручей Быстрый в Батайске, сообщили в ведомстве.

Фото: Вячеслав Реутов, Коммерсантъ

Фото: Вячеслав Реутов, Коммерсантъ

Специалисты во время выездного совещания определили, что «сброс хозяйственно-бытовых вод происходил в городской водоотводной канал, входящий в систему водопонижения восточной части города Батайска», — отметили в Минприроды.

Результаты проверки направлены в администрацию Батайска для принятия мер в рамках компетенции.

Наталья Белоштейн

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