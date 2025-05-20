Быковский техникум выплатил 2,4 млн по контрактам по требованию прокуратуры

В Волгоградской области ГБПОУ «Быковский аграрный техникум» погасило задолженность по исполненным предпринимателями контрактам на сумму 2,4 млн руб. после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Быковского района Волгоградской области выяснила, что у ГБПОУ «Быковский аграрный техникум» сформировалась кредиторская задолженность по трем исполненным контрактам на общую сумму 2,4 млн руб. Речь идет, в частности, о задолженности перед ООО «Царицын — Эксперт» на сумму 1,9 млн руб. по договору о капремонте объекта образования. Также учреждение не выплатило около 500 тыс. руб. за поставку электроэнергии и газа.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление директору ГБПОУ «Быковский аграрный техникум» с требованием устранить нарушения законодательства. После его рассмотрения учреждение полностью погасило задолженность перед хозяйствующими субъектами.

Павел Фролов