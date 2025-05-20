Косачев: РФ и США движутся к миру на Украине, а Европа — к продолжению конфликта

Зампредседателя Совета федерации Константин Косачев прокомментировал вчерашний разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По его мнению, по результатам беседы кажется, что сложились две консультационно-переговорные группы: российско-американская и украинско-европейская. Господин Косачев убежден, что в первой «обсуждают перспективы достижения мира, во второй — возможности продолжения войны».

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Сенатор отметил, что с Россией «разговор может быть только на равных». «Европейцы всеми силами перетягивают Трампа в свою группу... Надеюсь, он понимает и то, что Украину превратили в объект, в проект и в орудие. Тем самым разрушая мир в Европе с рисками перерастания конфликта в мировой. Это совершенно точно не нужно ни Америке Трампа, ни России Путина»,— написал Константин Косачев в Telegram.

Дональд Трамп и Владимир Путин созвонились 19 мая, их разговор продлился более двух часов. Они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. Господин Путин заявил о готовности Москвы работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре. Господин Трамп сказал, что две страны незамедлительно начнут переговоры о прекращении огня. Евросоюз решил усилить давление на Россию после разговора двух президентов.

Подробности — в материале «Ъ» «Поздравленье — мать ученья».