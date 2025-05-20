Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ по Лисичанску

Накануне украинский беспилотник ударил по частному дому в Лисичанске (ЛНР), сообщили в администрации города. В результате пострадали два мирных жителя. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Мирные жители, мужчина и женщина пенсионного возраста, получили множественные ранения. Женщина получила ранения ног, мужчина — груди и головы»,— говорится в Telegram-канале администрации.

13 мая сообщалось о гибели двух сотрудников МЧС России при ударе украинского дрона по асфальтобетонному заводу в Луганске. Еще 15 человек пострадали, двое из них находятся под наблюдением врачей.