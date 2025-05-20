Прокуратура Волгограда контролирует проверку по ДТП с мопедом

Прокуратура поставила на контроль ход процессуальной проверки по факту дорожной аварии в Кировском районе Волгограда с участием мопеда. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, ДТП произошло примерно в 17:45 накануне, 19 мая, на ул. Гранатовой областного центра. Там столкнулись мопед и иномарка «Тойота».

В результате дорожной аварии в лечебное учреждение доставили 14-летнего водителя и 11-летнего пассажира мопеда. Прокуратура проверит законность принятого по итогам проверки решения.

Павел Фролов