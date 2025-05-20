Utair в июне запустит из Сургута рейсы в Ставрополь
Авиакомпания Utair с 4 июня запустит рейсы из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра). Они будут выполнятся раз в неделю по средам, сообщили в пресс-службе компании.
Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ
Вылет из Сургута назначен на 12:55, в обратную сторону, из Ставрополя — на 16:45. Время в пути составит 4 часа 50 минут. Минимальная стоимость билета в июне — 14900 руб.
Напомним, со 2 июня авиакомпания Utair запустит перелеты из Сургута в Волгоград, рейсы будут совершаться один раз в неделю по понедельникам.