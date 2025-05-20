На шадринский водоканал завели дело о незаконном завышении платежей

Курганское УФАС возбудило дело в отношении шадринского муниципального предприятия по подозрению в незаконном завышении платежей за подключение объектов к сетям, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Организацию заподозрили в нарушении законодательства после проверки. По данным УФАС, предприятие незаконно взыскивало с граждан двойную плату: по тарифам, установленным профильным департаментом, и по результатам своих локальных расчетов. Однако плата за подключение регулируется государством, поставщик не может оценивать ее сам. Антимонопольная комиссия рассмотрит дело 18 июня.

Виталина Ярховска