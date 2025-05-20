Главные новости к утру 20 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема прямого контакта Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. По словам представителя Кремля, восстановленный контакт с Украиной важен для работы над текстом меморандума о будущем мирном договоре.

Номинальный рост цен на новостройки в среднем по России оказался ниже инфляции. В то же время уровень доходов населения, напротив, начал расти, что привело к повышению доступности жилья. Но доступной по-прежнему остается покупка квартиры в новостройке за наличные или по льготной ипотеке.

Крупнейшие российские IT-компании за три года увеличили оборот на 95%, до 6,7 трлн руб. Участники рынка среди драйверов роста отмечают импортозамещение, увеличение сделок M&A, а также поддержку со стороны государства.

Структуры, связанные с экс-президентом УГМК Искандаром Махмудовым, приобрели треть бизнеса «КоПитании» — одного из заметных холдингов в сегменте производства свинины и мяса птицы. Эта доля могла обойтись примерно в 3,3 млрд руб.

Финансовые показатели РДП.ру — разработчика решения «Ростелекома» (MOEX: RTKM) для технических средств противодействия угрозам на сети операторов связи — значительно сократились в прошлом году. Так, выручка упала на 68%, а чистая прибыль — на 85%.

После активного роста темпы развития рынка делового туризма начинают замедляться. По итогам 2025 года оборот сегмента может вырасти на 15%, до 1,21 трлн руб., в то время как год назад было зафиксировано увеличение на 27%. Компании стремятся оптимизировать расходы на командировки, выбирая более дешевые варианты размещения своих сотрудников и отказываясь от части их поездок.

«Русал», требующий в Высоком суде Лондона отставки Владимира Потанина с поста главы «Норникеля» и возмещения убытков, направил свой отзыв на встречные претензии ответчиков. Компания указала, что сделка по выделению Быстринского ГОКа из «Норникеля» сорвалась в связи с разногласиями относительно стоимости доли «Русала», которую последний оценил в $970 млн вместо изначальных $570 млн.