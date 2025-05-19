Уголовное дело о травмировании авиатехника в Кольцово прекращено

Уголовное преследование в отношении второго пилота «Уральских авиалиний» Максима Красноперова прекращено в связи с примирением сторон. Он обвинялся в травмировании авиатехника в аэропорту Кольцово, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга, а Свердловский областной суд оставил его без изменений, отклонив апелляционное представление прокурора.

По данным следствия, 19 мая 2024 года самолет Airbus A-320, которым управлял Максим Красноперов, при выруливании со стоянки наехал на авиатехника Раиля Хасанова, в результате чего пострадавшему была ампутирована нога.

Напомним, Максим Красноперов обвинялся по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) и полностью признал свою вину.

Полина Щуцкая