«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главная тема — геополитика, переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом по ситуации на Украине. Рынок очень нервничает, практически стоит на месте, и здесь варианты развития событий для инвесторов могут быть различные. От позитивного, если будут сняты какие-то санкции, как обещают некоторые эксперты при условии достижения договоренностей, или, наоборот, ограничения будут ужесточены. Что делать инвесторам? И что будет с российским рублем? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: На рынке сейчас интенсивно обсуждается желание российских властей провести контролируемую девальвацию национальной валюты и снизить курс в паре доллар/рубль до 100 руб. Это будет плюс для бюджета, это будет плюс для экспортеров, а для экономики — большой минус. Без учета того, как пройдут переговоры Путина и Трампа, ситуация на российском рынке валютном развивается следующим образом: с 15 апреля российский Центробанк перешел от операций по абсорбированию ликвидности к операциям по предоставлению ликвидности. То есть они проводили депозитные операции, сейчас они проводят РЕПО, а под залог активов предлагают рубли. И вот это как раз и есть операции наших монетарных властей по увеличению предложения рублевой ликвидности, что в свою очередь, независимо от того, как складывается геополитическая обстановка, может привести к ослаблению рубля. Но если санкции снимут, то есть возможность резкого укрепления национальной валюты. Но тогда это будет иметь дезинфляционный характер, и ЦБ придется еще больше накачивать ликвидности и активнее снижать ставку рефинансирования. Так что процесс по контролируемой девальвации рубля, судя по всему, у нас будет развиваться независимо от геополитической обстановки.

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