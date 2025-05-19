Прокуратура добилась увеличения выплат семьям участников СВО из Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку и выявила нарушения при предоставлении социальной поддержки семьям участников специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Установлено, что шести семьям, обратившимся за единовременной выплатой, было назначено по 20 тыс. руб. Однако, согласно региональному законодательству, действовавшему в период рассмотрения заявлений, им полагалась выплата в размере 100 тыс. руб.

«Прокуратура начальнику управления социальной политики № 23 внесла представление, по результатам рассмотрения которого решения о назначении единовременных денежных выплат семьям по ранее поданным заявлениям пересмотрены»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате, семьям участников СВО была произведена доплата до положенных 100 тыс. руб., за вычетом ранее выплаченных 20 тыс. руб.

Полина Щуцкая