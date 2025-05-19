В Республике Татарстан 278 сотрудникам ООО «Алнэка» возместили долги по зарплате в размере 28 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 278 работникам фирмы выплатили 28 млн рублей долгов по зарплате

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Татарстане 278 работникам фирмы выплатили 28 млн рублей долгов по зарплате

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В период с 15 февраля по 15 апреля организация допустила задержку выплаты заработной платы 278 сотрудникам, что привело к образованию долгов на сумму более 28 млн руб. Помимо этого, выяснилось, что трудовые договоры оформлялись ненадлежащим образом, а работники не были официально ознакомлены с требованиями по охране труда и технике безопасности.

В связи с этим руководству компании было внесено представление от прокуратуры.

В отношении директора организации были возбуждены административные дела за невыплату зарплаты в установленный срок (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), нарушение порядка оформления трудовых договоров (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ) и несоблюдение норм охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Согласно данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Алнэка», с уставным капиталом 10 тыс. руб., является предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. В 2024 году выручка компании составила 1,9 млрд руб., а прибыль — 10 млн руб.

Артём Дергунов