В Екатеринбурге жюри выбрало эскиз для памятника уральскому поэту Борису Рыжему

В Екатеринбурге жюри определило победителя конкурса эскизов памятника поэту Борису Рыжему. Как передает корреспондент «Ъ-Урал», победила работа Ивана Дубровина и Виктора Мосиелева. По ней должны создать памятник поэту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего художники, дизайнеры и архитекторы прислали 17 работ. Выбранный эскиз представляет Бориса Рыжего как бы парящим над стопкой книг. Члены жюри отметили данную работу, в том числе сестра поэта Ольга. Однако, один представитель жюри – Валентина Соколова – выступала против выбора данного эскиза.

Отметим, что Иван Дубровин владеет литейной мастерской, в которой изготавливались многие известные монументы, в том числе «Маски Скорби» Эрнста Неизвестного.

Напомним, совет по развитию общественного пространства Екатеринбурга в сентябре прошлого года одобрил концепцию обустройства сквера поэта Бориса Рыжего на Вторчермете.

Николай Яблонский, Мария Игнатова