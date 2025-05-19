На время последних звонков в Тюмени ограничат торговлю алкоголем

В день проведении последних звонков в школах Тюмени, 24 мая, власти города ограничат торговлю алкоголем в городе, следует из постановления, которое подписал мэр Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, ограничения на продажу спиртного также будут действовать в День города — 26 июля.

Напомним, в прошлом году администрация Тюмени на время проведения последних звонков в городе ограничила скорость электросамокатов до 15 км/ч на всей территории города.

Ирина Пичурина