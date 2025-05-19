Свердловские власти вновь пытаются продать хлебные активы за 1,1 млрд руб.
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) снова выставило на продажу 100% акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» и 25% акций ОАО «Хлебная база N65». Объекты предлагаются к продаже одним лотом за 1,17 млрд руб. Как указано на площадке торгов, заявки принимаются до 23 июня, сам аукцион пройдет 25 июня.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ранее эти активы уже дважды пытались продать, но аукционы не состоялись из-за отсутствия участников. Продажа входит в программу приватизации, направленную на увеличение доходов бюджета и развитие конкуренции в производстве муки и зерновых.
«Агентство по развитию рынка продовольствия» владеет хлебокомбинатами в Карпинске, Качканаре и Нижней Туре, которые производят 5,5 тыс. тонн хлебобулочной продукции в год, что составляет около 3% рынка Свердловской области. В его состав также входит Первомайский мукомольный завод, выпускающий 72 тыс. тонн муки в год. «Хлебная база N65» расположена в поселке Первомайский и является одним из крупнейших зернохранилищ в Уральском федеральном округе (УрФО).