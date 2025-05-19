Свердловские власти вновь пытаются продать хлебные активы за 1,1 млрд руб.

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) снова выставило на продажу 100% акций АО «Агентство по развитию рынка продовольствия» и 25% акций ОАО «Хлебная база N65». Объекты предлагаются к продаже одним лотом за 1,17 млрд руб. Как указано на площадке торгов, заявки принимаются до 23 июня, сам аукцион пройдет 25 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее эти активы уже дважды пытались продать, но аукционы не состоялись из-за отсутствия участников. Продажа входит в программу приватизации, направленную на увеличение доходов бюджета и развитие конкуренции в производстве муки и зерновых.

«Агентство по развитию рынка продовольствия» владеет хлебокомбинатами в Карпинске, Качканаре и Нижней Туре, которые производят 5,5 тыс. тонн хлебобулочной продукции в год, что составляет около 3% рынка Свердловской области. В его состав также входит Первомайский мукомольный завод, выпускающий 72 тыс. тонн муки в год. «Хлебная база N65» расположена в поселке Первомайский и является одним из крупнейших зернохранилищ в Уральском федеральном округе (УрФО).

Мария Игнатова